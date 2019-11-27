Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов, будучи участником программы Аллы Довлатовой, которая выходит на "Русском радио", прокомментировал слухи, которые были связаны с тем, что Ксения Собчак якобы должна была стать ведущей ток-шоу "Пусть говорят". Практически перед самой свадьбой светской львицы с режиссером Константином Богомоловым в прессе написали о том, что телеведущая заменит Борисова в программе на Первом канале, и это чуть ли не свадебный подарок для нее.Однако Дмитрий Борисов опроверг такой слух и отметил, что не собирался бросать свою работу.Помимо этого, Дмитрий Борисов подчеркнул, что каждый выпуск программы очень тщательно готовится, и задавать неудобные вопросы в рамках шоу - его работа. По его словам, иногда героев даже приходится уговаривать на интервью, ведь нужно сделать такой телевизионный продукт, который будет интересен зрителю.