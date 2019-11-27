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Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть говорят»

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов рассказал, что никуда не собирался уходить, а значит и потребности в кандидатуре Ксении Собчак в "Пусть говорят" не было.
Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов, будучи участником программы Аллы Довлатовой, которая выходит на "Русском радио", прокомментировал слухи, которые были связаны с тем, что Ксения Собчак якобы должна была стать ведущей ток-шоу "Пусть говорят". Практически перед самой свадьбой светской львицы с режиссером Константином Богомоловым в прессе написали о том, что телеведущая заменит Борисова в программе на Первом канале, и это чуть ли не свадебный подарок для нее.

Однако Дмитрий Борисов опроверг такой слух и отметил, что не собирался бросать свою работу.

Помимо этого, Дмитрий Борисов подчеркнул, что каждый выпуск программы очень тщательно готовится, и задавать неудобные вопросы в рамках шоу - его работа. По его словам, иногда героев даже приходится уговаривать на интервью, ведь нужно сделать такой телевизионный продукт, который будет интересен зрителю.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:26

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