«Нужен сварщик, который стал бы Илоном Маском»: Сергей Шнуров о популяризации рабочих профессий в России.
Известный российский исполнитель и фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в дискуссию с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой, обсудив проблемы популяризации в России рабочих специальностей. По словам знаменитого музыканта, у отечественной молодежи отсутствует хороший пример, который побудил бы их к выбору подобных профессий.
«У них на Западе имеются такие примеры, когда люди просто могут сказать, что очень много работали и чего-то достигли. Но у нас кого можно назвать, есть такие примеры? Нужен просто один сварщик, который стал бы Илоном Маском», - заявил Шнуров в эфире передачи «Диалог», которая выходит на телеканале «Россия 1». Артист также предложил снимать фильмы о сварщиках и представителях других рабочих профессий, вместо того, чтобы делать кино о хоккеистах. Впрочем, как считает Сергей Шнуров, подобные картины вряд ли вызовут большой интерес у широкой публики и окупятся в прокате.
Сама министр при этом с мнением артиста не согласилась, отметив, что для современной российской молодежи образ успешного человека складывается не только на примере блогеров. По словам Васильевой, в основу воспитания молодого поколения должны быть заложены «стержень» и «нравственные основы», передает издание Argumenti.ru.
«У них на Западе имеются такие примеры, когда люди просто могут сказать, что очень много работали и чего-то достигли. Но у нас кого можно назвать, есть такие примеры? Нужен просто один сварщик, который стал бы Илоном Маском», - заявил Шнуров в эфире передачи «Диалог», которая выходит на телеканале «Россия 1». Артист также предложил снимать фильмы о сварщиках и представителях других рабочих профессий, вместо того, чтобы делать кино о хоккеистах. Впрочем, как считает Сергей Шнуров, подобные картины вряд ли вызовут большой интерес у широкой публики и окупятся в прокате.
Сама министр при этом с мнением артиста не согласилась, отметив, что для современной российской молодежи образ успешного человека складывается не только на примере блогеров. По словам Васильевой, в основу воспитания молодого поколения должны быть заложены «стержень» и «нравственные основы», передает издание Argumenti.ru.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:51