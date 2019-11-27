Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на почте





Отмечается, что билет, принесший столь крупный выигрыш, мужчина приобрел в одном из почтовых отделений за 100 рублей. В минувшее воскресенье, 24 ноября, во время проведения тиража лотереи он вошел в число 12 победителей, выигравших крупную сумму. А в общей сложности за 10 месяцев текущего года клиенты почтовой службы в регионе купили около 120 000 билетов, принесших им победу, и выиграли сумму в 22 миллиона рублей – более чем по 183 рубля на каждый билет. В течение этого года жители Забайкалья уже 4 раза становились обладателями выигрышей на сумму в миллион рублей, случались также и просто крупные выигрыши 150-600 тысяч. Еще двое граждан стали обладателями ценных призов в виде путешествий.В общероссийских масштабах сумма всех выигрышей клиентов ФСПС РФ превысила отметку в 2,4 миллиарда рублей.