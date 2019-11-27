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Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на почте

Житель Забайкалья вошел в список победителей очередного розыгрыша одной из проводимых в стране лотерей. Сумма, которую выиграл счастливчик, составила 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба краевого управления Федеральной службы почтовой связи.
Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на почте

Отмечается, что билет, принесший столь крупный выигрыш, мужчина приобрел в одном из почтовых отделений за 100 рублей. В минувшее воскресенье, 24 ноября, во время проведения тиража лотереи он вошел в число 12 победителей, выигравших крупную сумму. А в общей сложности за 10 месяцев текущего года клиенты почтовой службы в регионе купили около 120 000 билетов, принесших им победу, и выиграли сумму в 22 миллиона рублей – более чем по 183 рубля на каждый билет. В течение этого года жители Забайкалья уже 4 раза становились обладателями выигрышей на сумму в миллион рублей, случались также и просто крупные выигрыши 150-600 тысяч. Еще двое граждан стали обладателями ценных призов в виде путешествий.

В общероссийских масштабах сумма всех выигрышей клиентов ФСПС РФ превысила отметку в 2,4 миллиарда рублей.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:28

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