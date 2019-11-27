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Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за $28

Китайская компания Xiaomi презентовала свои новые смарт-часы, ориентированные на детей. Устройство получило ценник в $28 и привлекает потребителей наличием встроенной системы голосового помощника модели XiaoAI.

Компания Xiaomi начала реализацию новых смарт-часов для детского сегмента потребителей. Как и многие иные товары, новинка получила длинное товарное имя. Помимо названия линейки MiTu производитель указал спецификацию использования children's watch, добавив в конце номенклатурный идентификатор 2S. Смарт-часы отличаются достаточно бюджетной стоимостью и распространяются через официальную интернет-площадку Xiaomi за $28.

Смарт-часы получили цветной дисплей с диагональю 1,3 дюйма, который использует графическую матрицу с разрешающей способностью 240х240 точек. Устройство изготовлено с использованием материалов высокой прочности. Устройство получило надёжную водозащиту, соответствующую стандарту IPX8, однако возможности мониторинга в девайсе не предусмотрены. При этом система голосового помощника XiaoAI с интегрированием искусственного интеллекта добавляет девайсу большей функциональности. Отдельно предусмотрен режим «не беспокоить», который могут использовать родители в период проведения занятий в школе. Это позволяет заблокировать возможности часов за исключением отображения времени и отправки экстренных сообщений. В составе часов используется аккумулятор ёмкостью 600 мА•ч, что позволяет ему работать без подзарядки до 7 дней.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:17

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