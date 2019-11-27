Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за $28





Компания Xiaomi начала реализацию новых смарт-часов для детского сегмента потребителей. Как и многие иные товары, новинка получила длинное товарное имя. Помимо названия линейки MiTu производитель указал спецификацию использования children's watch, добавив в конце номенклатурный идентификатор 2S. Смарт-часы отличаются достаточно бюджетной стоимостью и распространяются через официальную интернет-площадку Xiaomi за $28.Смарт-часы получили цветной дисплей с диагональю 1,3 дюйма, который использует графическую матрицу с разрешающей способностью 240х240 точек. Устройство изготовлено с использованием материалов высокой прочности. Устройство получило надёжную водозащиту, соответствующую стандарту IPX8, однако возможности мониторинга в девайсе не предусмотрены. При этом система голосового помощника XiaoAI с интегрированием искусственного интеллекта добавляет девайсу большей функциональности. Отдельно предусмотрен режим «не беспокоить», который могут использовать родители в период проведения занятий в школе. Это позволяет заблокировать возможности часов за исключением отображения времени и отправки экстренных сообщений. В составе часов используется аккумулятор ёмкостью 600 мА•ч, что позволяет ему работать без подзарядки до 7 дней.