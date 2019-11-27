Ученые назвали причины чрезмерной тяги к сладкому





Само увлечение сладостями рассматривается как симптом, отражающий сигнал организма о неполадках. Приверженность нездоровому питанию и нарушение режима могут привести к появлению частого появления чувства голода. Это имеет отношение к ситуациям, при которых содержание глюкозы в крови показывает резкое снижение. При таком сценарии закономерным является возникновение неприятных ощущений. Насыщенные глюкозой продукты кондитерской промышленности имеют возможность в короткие сроки нивелировать дискомфортные ощущения.Для предотвращения пагубного пристрастия к сладостям человеку важно подобрать для себя режим питания и сформировать привычку принимать пищу в одно и тоже время для соответствия фиксированному графику. Такой подход открывает организму возможность заранее приготовиться к скорому приёму пищи, а также произвести все требуемые для максимального усвоения продуктов ферменты. В редких случаях тяга к сладостям появляется у пациентов после периода тяжелой физической нагрузки вследствие работы либо тренировки в спортзале. Это показывает на случаи, когда печень теряет насыщенность скопленного гликогена. В то же время клетки нервной системы получают сигнал о важности пополнения запасов соответствующих веществ. Аналитики рекомендуют при таких симптомах получить нужные соединения путём употребления сложных углеводов.Грибки типа Candida принимают в пищу простые соединения из указанной группы. Таким образом, ограничение их питания позволит повысить качество здоровья. Наличие этой группы бактерий в кишечнике может приводить к появлению позывов к сладостям. Многие знают, что употребление сладкого позволяет улучшить собственное настроение в кратчайшие сроки. Причина этого заключается в реакции клеток мозга на распространение через кровью глюкозы для выработки эндорфинов. Частое использование сладостей в качестве борьбы с плохим настроением путём выработки гормона счастья провоцирует психологическую проблему со склонностью «заедать стресс» вместо использования негативных ситуаций как опыта, который требуется преодолеть иными способами.