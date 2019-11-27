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«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании экс-бойфренда

Известная российская певица Ирина Дубцова провела вечер в компании с бывшим возлюбленным Леонидом Руденко. Как рассказала позднее сама артистка на своей страничке в социальной сети Instagram, диджей уговорил ее попробовать мясо лося.
«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании экс-бойфренда

Опубликовав на своей странице совместную фотографию с бывшим избранником, известным диджеем Леонидом Руденко, Дубцова написала: «Только ты мог уболтать меня съесть лося, как-то незаметно, за разговорами». Судя по всему, во время совместного отдыха с бывшим возлюбленным исполнительница забыла о том, кто на самом деле сумел первым «уговорить» ее попробовать такое блюдо. Но нашелся тот, кто не упустил возможности напомнить ей об этом. В комментариях под этим постом позднее появилась мама певицы Наталия Дубцова, которая рассказала, что в детстве знаменитость уже пробовала подобные блюда. «Ты в детстве ела и оленя и лося, просто не помнишь», - написала родительница.

Стоит напомнить, что с Леонидом Руденко Ирина Дубцова познакомилась несколько лет тому назад. Сначала они просто дружили, однако позднее между ними вспыхнул роман, и певица даже решилась познакомить бойфренда со своим сыном Артемом, что дало поклонникам повод ждать свадьбу пары. Однако спустя год этот союз распался. Теперь артисты просто дружат.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:14

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