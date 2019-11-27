«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании экс-бойфренда
Известная российская певица Ирина Дубцова провела вечер в компании с бывшим возлюбленным Леонидом Руденко. Как рассказала позднее сама артистка на своей страничке в социальной сети Instagram, диджей уговорил ее попробовать мясо лося.
Опубликовав на своей странице совместную фотографию с бывшим избранником, известным диджеем Леонидом Руденко, Дубцова написала: «Только ты мог уболтать меня съесть лося, как-то незаметно, за разговорами». Судя по всему, во время совместного отдыха с бывшим возлюбленным исполнительница забыла о том, кто на самом деле сумел первым «уговорить» ее попробовать такое блюдо. Но нашелся тот, кто не упустил возможности напомнить ей об этом. В комментариях под этим постом позднее появилась мама певицы Наталия Дубцова, которая рассказала, что в детстве знаменитость уже пробовала подобные блюда. «Ты в детстве ела и оленя и лося, просто не помнишь», - написала родительница.
Стоит напомнить, что с Леонидом Руденко Ирина Дубцова познакомилась несколько лет тому назад. Сначала они просто дружили, однако позднее между ними вспыхнул роман, и певица даже решилась познакомить бойфренда со своим сыном Артемом, что дало поклонникам повод ждать свадьбу пары. Однако спустя год этот союз распался. Теперь артисты просто дружат.
Опубликовав на своей странице совместную фотографию с бывшим избранником, известным диджеем Леонидом Руденко, Дубцова написала: «Только ты мог уболтать меня съесть лося, как-то незаметно, за разговорами». Судя по всему, во время совместного отдыха с бывшим возлюбленным исполнительница забыла о том, кто на самом деле сумел первым «уговорить» ее попробовать такое блюдо. Но нашелся тот, кто не упустил возможности напомнить ей об этом. В комментариях под этим постом позднее появилась мама певицы Наталия Дубцова, которая рассказала, что в детстве знаменитость уже пробовала подобные блюда. «Ты в детстве ела и оленя и лося, просто не помнишь», - написала родительница.
Стоит напомнить, что с Леонидом Руденко Ирина Дубцова познакомилась несколько лет тому назад. Сначала они просто дружили, однако позднее между ними вспыхнул роман, и певица даже решилась познакомить бойфренда со своим сыном Артемом, что дало поклонникам повод ждать свадьбу пары. Однако спустя год этот союз распался. Теперь артисты просто дружат.