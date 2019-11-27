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Автор «Джека Ричера» назвал Тома Круза слишком старым для съёмках в боевиках

Писатель Ли Чайлд назвал Тома Круза старым для участия в съёмках боевиков. Автор истории о «Джеке Ричере» сообщил, что актёру в 57 лет пора завершить работу в соответствующем амплуа.

Чайлд выразил непонимание упрямству Круза, который до сих пор самостоятельно выполняет трюки, отказываясь от использования каскадёров.

«Он уже очень стар для этого. Ему 57 лет. Наступило время двигаться в другом направлении, попробовать свои силы в совершенно новых ролях, более спокойных», — отметил писатель, подчеркнув талант актёра, его весёлый характер и внимательность к окружению.

Большая часть поклонников Круза могут выразить несогласие с заявлением Ли Чайлда. В скором времени появится сиквел фильма «Лучший стрелок», для которого артист возвратился к роли пилота Мэверика. Помимо прочего, Том Круз еще 2 раза намеревается выступить в роли агента Итана Ханта для 7 и 8 частей франшизы о шпионах «Миссия невыполнима». Некоторые интернет-пользователи предположили, что Ли Чайлд имеет некоторую обиду на знаменитого артиста. Изначально писатель выступа против кандидатуры Тома Круза, который планировал сыграть Джека Ричера в рамках экранизации его серии книг. В соответствии с сюжетом, военный имел богатырскую фигуру. При росте в 195 см его вес достигал 110 кг. Небольшой по габаритам Том Круз крайне далёк от каноничной комплекцией, но продюсеры посчитали, что именно ему нужно исполнить роль ключевого персонажа дилогии «Джек Ричер».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:04

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