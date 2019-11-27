В Сети появились первые кадры, как Александра Черно объявила о беременности на проекте

О том, что звезда "Дома-2" Александра Черно готовится стать мамой, в социальных сетях обсуждают на протяжении недели. Девушка, а также ее супруг лично рассказали об этом в своих аккаунтах. О своем интересном положении девушка узнала, когда находилась в отпуске. Своей радости Александра от поклонников скрывать не стала и отметила, что догадывалась о том, что беременна, но все равно не была уверена на сто процентов.Так, стало известно, что в предстоящем выпуске ребята расскажут о своем счастье. В Сети уже появился анонс, где Иосиф говорит о том, что они готовили речь, как сообщить о радостном событии, и безумно счастливы от того, что у них будет малыш.Коллеги по телестройке обрадовались за семью Оганесян и поддержали их аплодисментами. Букеты из алых рос преподнесли Александре Черно ее супруг Иосиф Оганесян, а также ведущий скандального реалити-проекта "Дом-2" Владислав Кадони.