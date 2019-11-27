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«Чтобы прекратить все слухи»: Актриса Любовь Толкалина рассекретила своего избранника

Известная российская актриса Любовь Толкалина, наконец, рассекретила своего избранника. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует с любимым мужчиной, информацией о котором ранее не хотела делиться с поклонниками.
«Чтобы прекратить все слухи»: Актриса Любовь Толкалина рассекретила своего избранника

О том, что на снимке именно избранник популярной актрисы, поклонники поняли по подписи, оставленной ей самой под этой публикацией. «Чтобы прекратить все слухи и сплетни – мое сердце вот уже 4 года живет в самом центре Лондона», - пишет Толкалина. Многие подписчики артистки в комментариях принялись расспрашивать ее об имени счастливчика, которому удалось покорить сердце знаменитости, однако ответа не получили. По некоторым данным, речь может идти о российском музыканте, композиторе и певце Олеге Нестерове, который является фронтменом группы «Мегаполис».

Примечательно, что после разрыва отношений с Егором Кончаловским Толкалиной приписывали большое количество романов. Однажды в любовники актрисе «записали» даже лидера легендарной группы «Аквариум» - 66-летнего Бориса Гребенщикова. Поводом для таких слухов послужило то, что Любовь Толкалину часто замечали именно на его концертах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:40

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