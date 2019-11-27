Аналитики IDC назвали самые популярные смартфоны в России





В течение указанного периода рынок России показал падение на 2,2%, достигнув количественной отметки в 8,62 млн единиц «умной» техники связи. В финансовом эквиваленте речь идёт о падение на 3,1% к уровню $2,03 млрд. Если брать в расчет обычные телефоны, то рынок достигнет отметки в 10,65 млн устройств.Лидером рынка смартфонов стала китайская компания Huawei, получившая небольшой разрыв с южнокорейским производителем Samsung. Отмечается, что разница крайне мала. В то же время для лидера брался в расчет не только объём продаж товаров основной марки, но и реализация продукции суб-бренда Honor. Одной Samsung удалось занять 32% всего объёма рынка, марка Honor охватила 25% потребителей, Xiaomi — 13%, Apple — 11%, а Huawei всего 7%. На прочие компании приходится только 12%. Сообщается, что среди продукции последнего бренда большая популярность досталась модели P30 Lite. Среди других лидеров отмечают Honor 8A, Xiaomi Redmi 7A и другие.Компания Apple столкнулась с падением уровня продаж, а сама негативная динамика фиксируется на протяжении года. В минувшем квартале производитель впервые уступил свои позиции Samsung в финансовом выражении. Самым востребованным продуктом от Apple стала модель iPhone XR. Аналитики сообщили, что на российском рынке сегодня фиксируется существенное смещение спроса в направлении ценников $200-$300. При этом средняя розничная стоимость устройств без НДС оценивается в $235.