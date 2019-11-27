Звезда "Дома-2" Антон Гусев впервые показал свою мать, которую стыдится знакомить с Викторией Романец

Своих родственников из Ульяновска Антон Гусев по-прежнему стесняется. Такой вывод уже давно сделали фолловеры, потому что ранее молодой человек утверждал, что он из семьи москвичей, которые являются обеспеченными людьми. Однако его родителей на церемонии бракосочетания не было, и знакомить свою уже вторую жену Викторию Романец он с ними не спешит.Большинство пользователей Сети и вовсе удивились, потому что Антон Гусев разместил фото своей мамы в Instagram и поздравил ее с днем матери. Но при этом он не назвал ни ее имени, ни обратился лично именно к ней.Пока для всех остается секретом, сможет ли его мама стать на одну ступень с матерью Виктории Романец Ангелины Власюк или это была одноразовая акция, которая уже не повторится.