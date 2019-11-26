Юлия Савичева вспомнила свой уход от Александра Аршинова

Тогда Савичева крайне много гастролировала, из-за чего не слишком часто бывала дома. На фоне частой разлуки романтические чувства у пары охладели. После одного из скандалов Юлия Савичева ушла, но сильно переживала в период разлуки, длившейся полгода.В какой-то момент музыкант решил помириться, а отношения возобновились. На то время Юлии Савичевой было 18 лет. Официально вступили в брак лишь 5 лет назад. В настоящее время знаменитости воспитывают 2-летнюю дочь Аню.