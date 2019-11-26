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Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android 10

Редакция сайта Huawei Central опубликовала полный перечень смартфонов китайского техногиганта, в отношении которых производитель официально подтвердил планы по выпуску новой программной оболочки EMUI 10 или Magic UI 10. Сообщается, что все, попавшие в список модели, в будущем получат фирменный софт на основе операционной системы Android 10.
Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android 10

Примечательно, что судя по представленному списку, рассчитывать на получение самой последней версии мобильной платформы от корпорации Google могут не только пользователи свежих гаджетов китайского бренда, но также владельцы тех устройств, которые появились на рынке относительно давно. В числе моделей основной марки Huawei таковыми станут устройства серии Mate (от Mate 10 до Mate 20 Lite и Pro), серии Р (от Р Smart Z и P Smart 2019 до P20 и Р30), серии Nova (от Nova 4e до Nova 5t), а также некоторые другие устройства. Получат долгожданное обновление до «десятки» и многие смартфоны суббренда Honor (от 8X до 20 Pro и 9X).

Портал также сообщает, что для ряда устройств информация о выходе фирменного ПО Huawei на базе Android 10 пока не подтверждена и не опровергнута.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:56

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