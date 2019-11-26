Уникальная установка из РФ может получать влагу даже в пустыне





Серийная сборка бюджетных установок запланирована на 2020 год. На полуострове вопрос воды остаётся достаточно острым, а после воссоединения с РФ усугубился для отдельных регионов. Требуется орошение 400 тысяч гектаров земель, однако обеспечить возможно лишь покрытие в 16 тысяч. По большей части речь идёт о виноградниках и садовых участках. Новая установка для получения воды имеет похожие аппараты в мировой практике. К примеру, в США создали аппарат, генерирующий 3 кубических метра воды в течение 5 месяцев. Продукт инженеров из РФ даёт аналогичный объём всего за сутки.Уникальная установка может использоваться во многих государствах. На исследования тратятся огромные суммы, но российский продукт сумел значительно опередить зарубежные аналоги, уверяет завлабораторией ВИМ Сергей Доржиев. Сегодня функционируют установки, способные получать воду конденсацией из воздуха. Они расходуют много электрической энергии. В сравнении с ними новинка более автономна. Она способна работать в условиях пустыни. Название разработки – «Воздушный родник»».Экспериментальный продукт генерирует до 1 тысячи л пресной воды в течение суток. Существует более производительная версия аппарата под название «Редут», способная выдавать до 20 тысяч л за то же время. Для функционирования таких установок воздух должен быть нагрет до 25 градусов Цельсия либо выше, а относительная влажность воздуха не должна падать ниже отметки в 30%. Во время форума в Сочи новой разработкой заинтересовались многие иностранные специалисты.