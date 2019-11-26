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Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против Бузовой"

В одном из выпусков программы "Бородина против Бузовой" телеведущая и звезда релити-шоу Ольга Бузова поссорилась с беременной участницей Ольгой Рапунцель. Последней не понравились советы со стороны экспертов по поводу ее отношений с матерью.
Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против Бузовой"

В эфире программы "Бородина против Бузовой" Ольга Бузова стала высказываться по поводу участников реалити-шоу и их отношений с родителями. В частности, она отметила, что Ольге Рапунцель стоило бы относиться к родительнице с большим уважением и нежнее, на что проектантка буквально "взорвалась". Она тут же ответила на критику знаменитости и попросила, чтобы впредь ее не сравнивали с коллегами.

Влад Кадони, телеведущий проекта "Дом-2", тем не менее, также поддержал певицу. Он спросил у Рапунцель, не слышит ли она в своей голове голоса, которые подсказывают ей постоянно провоцировать конфликты. Подобное поведение экспертов Рапунцель-старшей явно не понравилось, но в итоге она ушла из студии с советом срочно обратиться к психологу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:40

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