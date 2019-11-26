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Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее жизни

Экс-участница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова до недавнего времени делилась с поклонниками деталями из своей счастливой жизни: у блондинки был любимый человек, с которым она строила отношения, квартира, где она делала ремонт, и любимая работа. Однако неожиданно девушка попросила у своих фанатов совета, как начать снова радоваться мелочам, посетовав, что совсем не ощущает счастья в своей жизни.
Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее жизни

Экс-участница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова пожаловалась своим поклонникам в Instagram, что в последнее время жизнь потеряла для нее былые краски. Звезда попросила совета, как снова начать радоваться мелочам, но не стала вдаваться в подробности. Учитывая, что в последнее время все в жизни экс-проектанки шло хорошо, многие предположили, что, возможно, ее предал любимый человек, или, что менее вероятно, она потеряла работу.

Многие посоветовали Надежде Ермаковой заняться любимыми делами и постараться делать то, что ей больше всего нравится.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:36

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