Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее жизни





Экс-участница проекта "Дом-2" Надежда Ермакова пожаловалась своим поклонникам в Instagram, что в последнее время жизнь потеряла для нее былые краски. Звезда попросила совета, как снова начать радоваться мелочам, но не стала вдаваться в подробности. Учитывая, что в последнее время все в жизни экс-проектанки шло хорошо, многие предположили, что, возможно, ее предал любимый человек, или, что менее вероятно, она потеряла работу.Многие посоветовали Надежде Ермаковой заняться любимыми делами и постараться делать то, что ей больше всего нравится.