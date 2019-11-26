Нино Нинидзе обнажилась перед камерой и предстала топлес в мужском образе

В кадре Нино Нинидзе позирует в мужских брюках с поясом, выполнен он в черно-белых тонах. Волосы звезда зачесала на один бок, а грудь старательно прикрыла руками. Лицо снято в профиль, поэтому знаменитость действительно очень похожа на мужчину. Даже звездные коллеги принялись шутить, что у актрисы "очень красивый брат".Поклонники также признались, что сначала приняли Нино Нинидзе за мужчину, а вот Максим Витогран снимок предполагаемой возлюбленной топлес оставил без комментариев.