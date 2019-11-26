Актёр из «Властелина колец» Иэн Маккеллен объяснил попытки скрыть свою гомосексуальность

В работе сообщается, что длительное время актёр не осознавал, что является геем. До 1988-го его отношения с мужчинами были известны исключительно узкому кругу друзей. Иэн Маккеллен признался, что не делал никаких публичных объявлений в молодом возрасте, поскольку тогда Великобритания сильно порицала однополые связи. Вдобавок, артист переживал о своей карьере в театре, которая могла пострадать после раскрытия факта его гомосексуальности., — отметил Маккеллен для книги.Артист признался, что решил провести каминг-аут для участия в акциях, подчеркивающих интересы ЛГБТ-сообщества. В мае 2018-го Маккеллен очень негативно встретил отказ Голливуда показывать геев в кинофильмах. Он сообщил, что киноиндустрия США только недавно выяснила факт существования темнокожих людей на Земле, а до этого сильно дискриминировала женщин в течении собственного существования.