Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в одиночестве





Близкие друзья Екатерины Терешкович рассказали журналистам, что на данный момент женщина находится в больнице, куда попала месяц назад. Ей очень плохо, она буквально еле дышит и облысела, а кожа на голове покрылась непонятными красными пятнами. Гоген Солнцев, тем не менее, совсем не навещает свою жену, он, по слухам, крутит роман с дочерью своей престарелой избранницы Полиной.Сам Гоген Солнцев также высказался по поводу госпитализации своей жены. Он отметил, что Екатерина Терешкович "совсем слетела с катушек", в больницу она попала в очередной раз из-за своей алкогольной зависимости, и шоумен действительно не хочет навещать ее, пока она не придет в себя. По поводу облысения эпатажный шоумен заявил, что женщину побрили в больнице, так как туда она попала со вшами в голове.Тем временем знакомые Екатерины Терешкович обеспокоены ее состоянием, ведь женщина якобы постоянно плачет и зовет возлюбленного.