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Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в одиночестве

Престарелая жена экс-участника и эпатажного шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович в данный момент находится в больнице, где умирает в одиночестве. По словам близких друзей женщины, муж совершенно не навещает женщину.
Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в одиночестве

Близкие друзья Екатерины Терешкович рассказали журналистам, что на данный момент женщина находится в больнице, куда попала месяц назад. Ей очень плохо, она буквально еле дышит и облысела, а кожа на голове покрылась непонятными красными пятнами. Гоген Солнцев, тем не менее, совсем не навещает свою жену, он, по слухам, крутит роман с дочерью своей престарелой избранницы Полиной.

Сам Гоген Солнцев также высказался по поводу госпитализации своей жены. Он отметил, что Екатерина Терешкович "совсем слетела с катушек", в больницу она попала в очередной раз из-за своей алкогольной зависимости, и шоумен действительно не хочет навещать ее, пока она не придет в себя. По поводу облысения эпатажный шоумен заявил, что женщину побрили в больнице, так как туда она попала со вшами в голове.

Тем временем знакомые Екатерины Терешкович обеспокоены ее состоянием, ведь женщина якобы постоянно плачет и зовет возлюбленного.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:32

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