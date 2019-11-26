Мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова разоблачили на детекторе лжи в шоу «На самом деле»





Судя по всему, бракоразводный процесс между Лолитой Милявской и ее супругом Дмитрием Ивановым не избежит скандальности. Спустя всего пару месяцев после того, как певица и спортсмен расстались, он появился на публике в компании новой возлюбленной и заявил, что только завел новые отношения. Вот только Милявская случайно нашла переписку супруга с его «новой» избранницей и выяснила, что это общение Дмитрия Иванова с любовницей длилось не менее двух лет. После того, как эти данные были обнародованы, в адрес Иванова посыпались многочисленные обвинения. Для того, чтобы определить истину, спортсмен пришел в программу Дмитрия Шепелева и решился пройти проверку на полиграфе. Как показал детектор, Иванов действительно любил артистку в начале их отношений и в тот момент, когда женился на ней, а также искренне хотел создать с певицей семью. Однако его слова о том, что новый роман он завел лишь после расставания со знаменитой супругой, оказались неправдой. Иванов в эфире популярного шоу пытался избежать разоблачения, однако эксперты и аппаратура были неумолимы.Как оказалось позднее, во время подготовки программы к выходу в эфир юристы тренера по сквошу передали редакторам шоу список вопросов, которые можно задавать мужу Милявской. В соответствии с этим договором, любое нарушение грозило бы авторам передачи крупным штрафом. Прокомментировать это Дмитрий Иванов не смог. А эксперты в студии назвали подготовленные его представителями вопросы субъективными. По их мнению, они не позволят раскрыть истинное лицо человека.