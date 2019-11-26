Беременная Ольга Рапунцель продемонстрировала кулинарные способности и приготовила свиную рульку
Беременная участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель решила продемонстрировать кулинарные способности своим фанатам. Вместе с мужем Дмитрием Дмитренко молодая мамочка приготовила свиную рульку, при этом запекла ее в духовке вместе с картошкой.
Приготовленную свиную рульку Ольга Рапунцель решила показать в Сети, а роль оператора должен был выполнять Дмитрий Дмитренко. Он кружил возле супруги с телефоном, пока она пробовала приготовленную еду. Молодая мамочка при этом отметила, что он не должен много ее снимать, а ведь сейчас звезда ждет второго ребенка и находится в достаточно нестабильном эмоциональном состоянии.
Ольга Рапунцель, тем не менее, во время импровизированной съемки успела съесть почти половину картофеля на подносе, а Дмитрий Дмитренко изо всех сил тем временем пытался снять ее с самых удачных ракурсов. Полученный результат все поклонники смогут увидеть уже в скором времени.
Приготовленную свиную рульку Ольга Рапунцель решила показать в Сети, а роль оператора должен был выполнять Дмитрий Дмитренко. Он кружил возле супруги с телефоном, пока она пробовала приготовленную еду. Молодая мамочка при этом отметила, что он не должен много ее снимать, а ведь сейчас звезда ждет второго ребенка и находится в достаточно нестабильном эмоциональном состоянии.
Ольга Рапунцель, тем не менее, во время импровизированной съемки успела съесть почти половину картофеля на подносе, а Дмитрий Дмитренко изо всех сил тем временем пытался снять ее с самых удачных ракурсов. Полученный результат все поклонники смогут увидеть уже в скором времени.