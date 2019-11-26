«Хочу своих пуговок»: 33-летняя Ольга Бузова призналась, что очень хочет детей





В своем микроблоге в соцсети Ольга Бузова показала видео, где предстала вместе с юными фанатами ее творчества, а ролик сопроводила трогательным заявлением, что очень хочет "своих пуговок". Примечательно, что певица считает детскую любовь самой чистой и трогательной, именно такой ей сейчас и не хватает. В последнее время певица все чаще подвергается критике со стороны хейтеров. Критикуют они не только внешний вид, но и вокальные данные звезды. Так, ее пение сравнили с воем собаки, а наряд - с перьями страуса.Примечательно, что в 33 года Ольга Бузова до сих пор не нашла своего мужчину. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но спустя четыре года брак распался. Недавно появились слухи касательно романа знаменитости с молодым блогером Давидом Манукяном, однако молодой человек опроверг их. Не так давно Бузова говорила, что если в ближайшие три года не найдет избранника, то подумает над усыновлением ребенка из детдома.