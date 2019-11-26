«Перелетал»: Сын Алены Водонаевой расшиб бровь, прыгая по комнате

Алена Водонаева рассказала о произошедшем в своем микроблоге в Instagram. По словам телеведущей, сын Богдан был у отца, с бизнесменом секс-символ проекта "Дом-2" развелась шесть лет назад. Мальчик прыгал или как выразилась звезда "летал" c кухонного гарнитура на диван. В итоге ребенок не долетел и ударился лицом о журнальный столик, "перелетал", отметила знаменитость.Алена Водонаева была в шоке, когда экс-супруг позвонил ей и сообщил, что у них произошло происшествие. Она успела приехать в больницу перед тем, как Богдану зашили бровь, при этом сильно перенервничала и распереживалась настолько, что ей пришлось весь вечер пить валерьянку. Также звезда опубликовала в соцсети снимок сына с гордым выражением лица и добавила, что с полетами он пока завязал.