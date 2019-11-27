АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Специалисты рассказали об особенностях действия антибиотиков

Антибиотики, как известно, обладают широкой областью применения. Использоваться они могут как при серьезных заболеваниях, так и при насморке. Но эффективность достигается лишь в том случае, если они применяются правильно. Специалисты рассказали о особенностях действия таких лекарственных средств.

Основной принцип работы антибиотических препаратов заключается в их способности уничтожать другие микроорганизмы. При этом существует три вида антибиотиков: синтетические, натуральные и полусинтетические. Какого бы происхождения не был препарат, он, так или иначе, уничтожает оболочки бактерий и не позволяет микроорганизмам размножаться. Кроме того, эти вещества попутно подавляют синтез белков в бактериях, что становится причиной смерти клеток. Как бы там ни было, но антибиотические препараты эффективны исключительно против заболеваний бактериального характера, а вот против вирусов они не эффективны. При этом, злоупотребление ими ведет к развитию резистентности – невосприимчивости к тому или иному типу антибиотика, что делает его применение в будущем при возникновении реальной необходимости неэффективным.

Разумеется, утверждают специалисты, лечение с применением таких лекарственных средств должно проводиться исключительно под наблюдением квалифицированных медиков со строго установленными правилами приема лекарств. Наконец, подчеркивается, что при выборе того или иного антибиотика обязательно следует принимать во внимание возможное наличие у бактерий все той же резистентности к препаратам.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в…
Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей…
Volvo и Geely создали новый купеобразный…
Специалисты рассказали об особенностях действия…
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных…
Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых…
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора…
В интернете высмеяли «самую низкую Ниву в…
Регина Тодоренко рассказала о потере волос из-за…
Ученые: Ночные кошмары полезны для нервной…
Исполнившись роль Гены в сериале "СашаТаня" Андрей Свиридов стал актером после спортивной…
Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на…
Юлия Савичева вспомнила свой уход от Александра…
Уникальная установка из РФ может получать влагу даже в…
Названы самые популярные автомобили D-класса на российском…
Ученые нашли связь между глаукомой и…
Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android…
«Происходит регулярно»: Военный эксперт рассказал о случайных пусках…
Актёр из «Властелина колец» Иэн Маккеллен объяснил попытки скрыть свою…
Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по…
Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против…
Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее…
Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в…
Мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова разоблачили на детекторе лжи в шоу «На самом…
Нино Нинидзе обнажилась перед камерой и предстала топлес в мужском…
В России отзывают более 1,6 тысячи авто…
«Хочу своих пуговок»: 33-летняя Ольга Бузова призналась, что очень хочет…
Беременная Ольга Рапунцель продемонстрировала кулинарные способности и приготовила свиную…
Футуристический пикап Tesla Cybertruck протестировали на…
Сергей Паршин попал в больницу после открытого письма Борису…
«Перелетал»: Сын Алены Водонаевой расшиб бровь, прыгая по…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром…
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три…
Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет…
«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в…
Рак кишечника можно предотвратить с помощью…
Алсу с новой прической перепутали с Ольгой…
Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем…
Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков»…
«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой…
Просмотреть все новости