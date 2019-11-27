Специалисты рассказали об особенностях действия антибиотиков





Основной принцип работы антибиотических препаратов заключается в их способности уничтожать другие микроорганизмы. При этом существует три вида антибиотиков: синтетические, натуральные и полусинтетические. Какого бы происхождения не был препарат, он, так или иначе, уничтожает оболочки бактерий и не позволяет микроорганизмам размножаться. Кроме того, эти вещества попутно подавляют синтез белков в бактериях, что становится причиной смерти клеток. Как бы там ни было, но антибиотические препараты эффективны исключительно против заболеваний бактериального характера, а вот против вирусов они не эффективны. При этом, злоупотребление ими ведет к развитию резистентности – невосприимчивости к тому или иному типу антибиотика, что делает его применение в будущем при возникновении реальной необходимости неэффективным.Разумеется, утверждают специалисты, лечение с применением таких лекарственных средств должно проводиться исключительно под наблюдением квалифицированных медиков со строго установленными правилами приема лекарств. Наконец, подчеркивается, что при выборе того или иного антибиотика обязательно следует принимать во внимание возможное наличие у бактерий все той же резистентности к препаратам.