Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром Кувад

О своих переживаниях Иосиф Оганесян рассказал своим поклонникам в соцсети Instagram. Участник проекта "Дом-2" написал, что у него проявился синдром "мнимой беременности". По статистике от него страдают 40% мужчин, готовящихся стать отцами. Заболевание имеет психологический характер, а не физический, и проявляется симптомами, которые обычно испытывает будущая мама. Оганесян отметил, на самом деле мужской организм в силу природы не подготовлен к вынашиванию плода, однако он ощущает все симптомы "интересного положения" вместо супруги.Иосиф Оганесян не может спать, но чувствует себя уставшим, у него часто меняется настроение и проявляется плаксивость. Он также часто тревожится и сильно переживает за самочувствие своей жены Саши Черно. Сама же проектантка, тем не менее, ощущает себя хорошо, у нее просто пропадает аппетит, отметил Оганесян. Бывает, что будущая мама готовит себе еду, а затем не хочет ее есть, рассказал будущий отец.Свои переживания Иосиф Оганесян списывает на излишнюю эмоциональность и интересуется у подписчиков, скоро ли это пройдет, и как такое лечится. Фолловеры отметили, что со временем все симптомы пропадут, а также пожелали Саше Черно легкой беременности.