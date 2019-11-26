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Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром Кувад

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян очень эмоционально переживает беременность своей супруги Саши Черно. Мужчина настолько тревожится за жену, что даже обнаружил у себя синдром Кувад, встречающийся у 40% мужчин, живущих с беременными женами.
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром Кувад

О своих переживаниях Иосиф Оганесян рассказал своим поклонникам в соцсети Instagram. Участник проекта "Дом-2" написал, что у него проявился синдром "мнимой беременности". По статистике от него страдают 40% мужчин, готовящихся стать отцами. Заболевание имеет психологический характер, а не физический, и проявляется симптомами, которые обычно испытывает будущая мама. Оганесян отметил, на самом деле мужской организм в силу природы не подготовлен к вынашиванию плода, однако он ощущает все симптомы "интересного положения" вместо супруги.

Иосиф Оганесян не может спать, но чувствует себя уставшим, у него часто меняется настроение и проявляется плаксивость. Он также часто тревожится и сильно переживает за самочувствие своей жены Саши Черно. Сама же проектантка, тем не менее, ощущает себя хорошо, у нее просто пропадает аппетит, отметил Оганесян. Бывает, что будущая мама готовит себе еду, а затем не хочет ее есть, рассказал будущий отец.

Свои переживания Иосиф Оганесян списывает на излишнюю эмоциональность и интересуется у подписчиков, скоро ли это пройдет, и как такое лечится. Фолловеры отметили, что со временем все симптомы пропадут, а также пожелали Саше Черно легкой беременности.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:57

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