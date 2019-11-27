Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей дочерью

Совсем недавно знаменитость решила рассказать подписчикам о своей последней прогулке в компании младшей дочери. Как призналась актриса, во время беременности она позволяет и себе и своим наследницам побольше разных слабостей, а потому считает, что стала не такой строгой мамой. «Когда ты в положении и очень хочешь мороженого, ты словно случайно спрашиваешь у своей 4-летней дочери, хочет ли она съесть мороженое сейчас, или подождет до вечера, потому что знаешь, что она точно потребует его прямо сейчас», - поделилась секретом своей слабости Мила Йовович.Многочисленные поклонники тут же поддержали знаменитую артистку в комментариях, отметив, что такие маленькие радости она могла бы позволять себе не только во время беременности. Разумеется, высоко оценили фанаты и новую фотографию актрисы вместе с юной Дашиэл Иден.