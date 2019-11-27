АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей дочерью

Известная голливудская актриса Мила Йовович воспитывает двух дочерей, о которых часто рассказывает поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram. При этом, сейчас актриса в положении и ждет рождения еще одного ребенка, а тем временем решила поделиться с фанатами смешным фото с младшей дочкой – 4-летней Дашиэл Иден.

Совсем недавно знаменитость решила рассказать подписчикам о своей последней прогулке в компании младшей дочери. Как призналась актриса, во время беременности она позволяет и себе и своим наследницам побольше разных слабостей, а потому считает, что стала не такой строгой мамой. «Когда ты в положении и очень хочешь мороженого, ты словно случайно спрашиваешь у своей 4-летней дочери, хочет ли она съесть мороженое сейчас, или подождет до вечера, потому что знаешь, что она точно потребует его прямо сейчас», - поделилась секретом своей слабости Мила Йовович.

Многочисленные поклонники тут же поддержали знаменитую артистку в комментариях, отметив, что такие маленькие радости она могла бы позволять себе не только во время беременности. Разумеется, высоко оценили фанаты и новую фотографию актрисы вместе с юной Дашиэл Иден.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в…
Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей…
Volvo и Geely создали новый купеобразный…
Специалисты рассказали об особенностях действия…
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных…
Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых…
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора…
В интернете высмеяли «самую низкую Ниву в…
Регина Тодоренко рассказала о потере волос из-за…
Ученые: Ночные кошмары полезны для нервной…
Исполнившись роль Гены в сериале "СашаТаня" Андрей Свиридов стал актером после спортивной…
Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на…
Юлия Савичева вспомнила свой уход от Александра…
Уникальная установка из РФ может получать влагу даже в…
Названы самые популярные автомобили D-класса на российском…
Ученые нашли связь между глаукомой и…
Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android…
«Происходит регулярно»: Военный эксперт рассказал о случайных пусках…
Актёр из «Властелина колец» Иэн Маккеллен объяснил попытки скрыть свою…
Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по…
Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против…
Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее…
Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в…
Мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова разоблачили на детекторе лжи в шоу «На самом…
Нино Нинидзе обнажилась перед камерой и предстала топлес в мужском…
В России отзывают более 1,6 тысячи авто…
«Хочу своих пуговок»: 33-летняя Ольга Бузова призналась, что очень хочет…
Беременная Ольга Рапунцель продемонстрировала кулинарные способности и приготовила свиную…
Футуристический пикап Tesla Cybertruck протестировали на…
Сергей Паршин попал в больницу после открытого письма Борису…
«Перелетал»: Сын Алены Водонаевой расшиб бровь, прыгая по…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром…
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три…
Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет…
«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в…
Рак кишечника можно предотвратить с помощью…
Алсу с новой прической перепутали с Ольгой…
Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем…
Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков»…
«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой…
Просмотреть все новости