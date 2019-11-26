Сергей Паршин попал в больницу после открытого письма Борису Эйфману





Сергей Паршин сообщил журналистам, что пребывает в больнице с подключенной к нему капельницей. Актёр рассказал о продолжении работы в условиях наличия требовавшего лечения воспаления. Представители Эйфмана дали обещание устроить крупную пресс-конференцию на тему открытого письма. Мероприятие, предположительно, состоится в декабре 2019-го.Открытое письмо в отношении Бориса Эйфмана составили для обращения к актёрам и госдеятелям России. О документе информация распространилась 25 ноября. Артисты обвинили худрука театра в постановках ультимативных требований в отношении графика работы, а также крайне строгим требованиям в отношении выступлений.