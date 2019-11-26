На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три века





Специалисты в области гляциологии из Института географии РАН по итогам буровых работ, проводимых на территории Западного плато Эльбруса получили 182-метровый ледяной керн, который и позволил ученым восстановить климатическую обстановку в указанном регионе, которая наблюдалась в нем в период с 1774 по 2013 годы. Датировку керна ученые выполнили посредством подсчета каждого годового слоя и подтвердили благодаря повышенному содержанию трития, связанного с проведенными в 1963 году испытаниями ядерного оружия.Как установили российские исследователи по ледяной летописи отобранных на горе Эльбрус материалов, в этой местности ежегодно происходит от 5 до 6 фактов переноса крупных объемов пылевых масс из источников, которые располагаются на территории Ближнего востока. Как правило, подобные события фиксируются весной и летом. Именно это и позволило сделать вывод о том, что Ближневосточный регион на данном этапе времени переживает одну из самых сильных засух в своей новейшей истории, насчитывающей последние три века.