Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет домой





Как известно, экс-участник проекта "Дом-2" Виджай Бутучел, когда покидал реалити-шоу, получил от телеведущих конверт с финансовой помощью. Теперь же молодой человек обратился к своим подписчикам в Instagram, попросив о помощи. Он рассказал, что ему сейчас очень сложно, ведь он не может устроиться на работу из-за проблем со здоровьем, ему попросту негде жить.С проекта "Дом-2", рассказал Виджай Бутучел, его фактически попросили уйти, так как три раза в неделю молодой человек вынужден проходить процедуру диализа. Он пожаловался, что помощи теперь ждать неоткуда.Тем не менее, коллега звезды по реалити Милена Безбородова пристыдила молодого человека. Звезда шоу рассказала, что на самом деле Виджай Бутучел получил от ведущих 100 тысяч рублей, чего вполне достаточно, чтобы начать жизнь в Москве. К тому же, молодому человеку оплатили билет обратно, у него вовсе нет необходимости оставаться в столице, а там у него есть квартира и даже автомобиль.