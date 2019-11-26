Алсу с новой прической перепутали с Ольгой Бузовой

В клипе Алсу появилась в темном платье, поверх надела жакет, такие же тона она добавила в макияж, а образ дополнила туфлями в тон на каблуке. Заинтересовало поклонников то, что звезда, как и телеведущая Ольга Бузова, сделала каре, покрасила волосы в темный оттенок, из-за чего знаменитости стали очень похожи.Новая работа Алсу, нужно отметить, впечатлила не только ее фанатов, но и коллег по сцене. Так, свои восторженные отзывы по поводу внешности и новой композиции певицы оставил Игорь Крутой, он назвал артистку красавицей, а к нему тут же присоединились и преданные поклонники. Нашлись и те, кто написал, что из-за нового стиля, прически и макияжа приняли Алсу за Ольгу Бузову, ведь обычно она выступает в совершенно другом образе.