АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Рак кишечника можно предотвратить с помощью лука

Чем чаще человек употребляет в пищу лук в различных его видах, тем больше он защищен от риска развития рака кишечника. К такому выводу пришли китайские ученые по итогам проведенного исследования.

Специалисты из Поднебесной изучали влияние употребляемого в пищу лука на риски развития колоректального рака. В результате они были вынуждены констатировать то факт, что рацион, насыщенный разными видами лука, помогает предотвращать появление этого опасного онкологического заболевания, причем, касается это и мужчин, и женщин. При этом подчеркивается, что данный недуг является третьим по распространенности на планете видом рака. К примеру, в том же Китае число зарегистрированных случаев колоректального рака ежегодно растет, хотя общая статистика по этому заболеванию в стране чуть ниже, чем в Америке или Европе. При этом ранее было установлено, что азиаты, которые мигрируют на Запад, становятся чаще подвержены раку кишечника. Именно это и стало определяющим в появлении теории о том, что болезнь может зависеть в том числе от рациона питания человека.

Авторы этого исследования собрали медицинские данные из трех крупных клиник, отобрав свыше 800 пациентов, страдающих колоректальным раком, и сравнили данные об их рационе питания с таким же количеством здоровых людей. В результате ученые пришли к выводу, что активное употребление в пищу лука заметно снижает риски развития этого опасного недуга вне зависимости от того, в каком месте толстой кишки может появиться опухоль.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром…
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три…
Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет…
«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в…
Рак кишечника можно предотвратить с помощью…
Алсу с новой прической перепутали с Ольгой…
Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем…
Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков»…
«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой…
Алексей Кудряшов нашел утешение в объятиях Стеши Нестеровой после расставания с Анастасией…
Компания MediaTek презентовала процессор Dimensity 1000 с…
Евгения Огурцова вышла замуж в третий…
Первая встреча Ильи Яббарова с отцом Анастасии Голд едва не закончилась…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о своей тактике общения с…
В России предложили изменить способ подсчета транспортного…
Ученые назвали продукт, полезный для мужского…
Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и…
Виктория Боня считает, что в 20 лет выглядела хуже, чем…
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол борется за квартиру покойного…
В России к «Чёрной пятнице» действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox…
Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони «убил» Ольгу Бузову на шоу…
В Турции провели боевые учения с участием ЗРК С-400…
«Мама на иждивении»: Жорин высказался о попытках Тарасова уменьшить…
Бабушку Ивана Урганта Нину Ургант прооперировали для улучшения…
Автоэксперт оценил шансы отечественного электрокара Zetta выжить на рынке…
Беременную Анастасию Тарасову госпитализировали сразу после отдыха с…
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий…
Samsung займется поставками новых SSD для Sony PS5 и Xbox…
Простой тест на пальцах позволяет определить рак…
«Не лезьте в чужую постель»: Билан жестко ответил на вопрос журналистов о…
ESET: Криптомайнер заразил компьютеры сотни тысяч…
«Паханы нам не нужны»: Иосиф Пригожин рассказал, почему Максим Фадеев давно не общается с Игорем…
Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к…
В Сети рассказали, как появилась передача "Спокойной ночи,…
Антонио Бандерас появился на публике с возлюбленной и…
В Госдуму внесен проект закона о новом удостоверении…
Ар Келли вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя…
Приложение Facebook на Android получило темный…
Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в…
Просмотреть все новости