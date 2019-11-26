Рак кишечника можно предотвратить с помощью лука





Специалисты из Поднебесной изучали влияние употребляемого в пищу лука на риски развития колоректального рака. В результате они были вынуждены констатировать то факт, что рацион, насыщенный разными видами лука, помогает предотвращать появление этого опасного онкологического заболевания, причем, касается это и мужчин, и женщин. При этом подчеркивается, что данный недуг является третьим по распространенности на планете видом рака. К примеру, в том же Китае число зарегистрированных случаев колоректального рака ежегодно растет, хотя общая статистика по этому заболеванию в стране чуть ниже, чем в Америке или Европе. При этом ранее было установлено, что азиаты, которые мигрируют на Запад, становятся чаще подвержены раку кишечника. Именно это и стало определяющим в появлении теории о том, что болезнь может зависеть в том числе от рациона питания человека.Авторы этого исследования собрали медицинские данные из трех крупных клиник, отобрав свыше 800 пациентов, страдающих колоректальным раком, и сравнили данные об их рационе питания с таким же количеством здоровых людей. В результате ученые пришли к выводу, что активное употребление в пищу лука заметно снижает риски развития этого опасного недуга вне зависимости от того, в каком месте толстой кишки может появиться опухоль.