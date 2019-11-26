Алексей Кудряшов нашел утешение в объятиях Стеши Нестеровой после расставания с Анастасией Балинской





Несколько дней назад экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская пожаловалась на очередное избиение своим возлюбленным Алексеем Кудряшовым. Девушка показала синяки и ссадины на теле и лице, а также отметила, что они с избранником расстались. Тем не менее, Алексей КУдряшов времени, видимо, не теряет. Его стали замечать в компании другой бывшей участницы и звезды реалити-шоу - Стеши Нестеровой.Ребята вместе гуляют по городу, снимают видеоролики и ходят в кафе. Кудряшов не спешит объявлять себя парой с новой избранницей, а вот блондинка демонстрирует, что вовсе не против такого поворота событий. В своем микроблоге в Instagram звезда пишет трогательные стихи, где отмечает, что ей хочется мужского внимания.