«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в соцсетях





39-летняя суперзвезда утверждает, что ее решение вызвано «пробуждением». «Даже не знаю, возможно, дело в словах моего супруга о том, что иногда он чувствует себя неловко из-за того, что я делюсь с публикой слишком сексуальными снимками. Я стараюсь всегда к нему прислушиваться и с пониманием относиться к его чувствам. Он тоже всегда меня поддерживает в стремлении быть таким человеком, каким мне хотелось бы и поступать так, как мне того хочется. Но у меня словно произошло какое-то пробуждение», - заявила Кардашьян.Кроме того, модель пожаловалась на то, что уже не может листать ленту социальной сети Instagram в присутствии детей, поскольку в ней регулярно попадаются слишком откровенные снимки. Она даже высказала опасения по поводу того, что ее обнаженные фотографии могут также нанести вред ее работе, направленной на реформирование американской системы юстиции.«Я про себя подумала, ведь я сейчас в Белом доме, а уже завтра могут выложить какое-то безумное фото в очень откровенном бикини и буду надеяться, что политики этого не увидят», - подытожила актриса.