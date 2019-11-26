Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков» трубы





В списке сокровищ обнаружилась труба, вызвавшая самый большой спор среди учёных. На сегодня она пребывает в лондонской галерее Саатчи. Тарек Эль Авади сообщил, что в 1939-м на трубе сыграл Джеймс Тапперн, когда находился в Каирском музее. Спустя несколько месяцев была начата Вторая мировая война. Очередное использование инструмента состоялось в 1967-м, незадолго до 6-дневной войны Израиля и Египта. В 1990-м на трубе сыграли и вскоре начались боевые действия на территории Персидского залива.После этого в трубу подули в 2011-м. Археолог подчеркивает, что после этого началось египетское восстание. Невзирая на утверждение относительно реальности проклятия Тутанхамона, ученый уверен, что не нужно бояться трагических событий, поскольку более значимым будет проявление уважения к древним артефактам.