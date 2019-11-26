Первая встреча Ильи Яббарова с отцом Анастасии Голд едва не закончилась дракой





На данный момент Анастасия Голд находится на Сейшелах, а потому не смогла встретиться с родным отцом, который после 8 лет молчания вдруг изъявил желание общаться с родной дочерью. Тем не менее, девушка очень обрадовалась, в отличие от ее возлюбленного Ильи Яббарова. Участник проекта "Дом-2" накануне практически подрался с возлюбленной из-за того, что ее отец написал смс дочери, о чем он даже не догадывался.Еще одним сюпризом для Ильи Яббарова стало появление Евгения Евгеньевича в студии шоу "Бородина против Бузовой", где мужчины внезапно встретились. Дело чуть не дошло до драки, но телеведущие и эксперты успокоили саратовского шансонье. К слову, они отметили, что мужчины между собой внешне просто поразительно похожи.