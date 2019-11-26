Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем рождения

Предпринимательница опубликовала в сети видеозапись, на которой показан ее бывший знаменитый супруг и даже посвятила ему небольшое стихотворение. В своем поздравлении Копенкина перечислила все важные заслуги Прохора Шаляпина и пожелала бывшему избраннику дальнейшего карьерного роста и успехов в творчестве. По ее словам, от голоса артиста многие женщины просто теряют голову, поэтому он стал «мечтой для многих». Также Лариса Копенкина отметила, что им вместе с виновником торжества пришлось пережить вместе немало «грязи», которая в результате просто стала для них лечебной и принесла обоим лишь пользу.К слову, сам Шаляпин поблагодарил экс-супругу за такое трогательное поздравление, назвав ее «дорогая Ларочка». Стоит напомнить, артист женился на предпринимательнице в 2013 году, а их свадьба вошла в десятку самых громких событий того года.