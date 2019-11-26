Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о своей тактике общения с хейтерами

По словам Ксении Бородиной, ее критикуют не меньше, чем действующих участников телестройки. Такой информацией звезда поделилась во время интервью с Вячеславом Манучаровым. Она рассказала, что выяснять отношения с пользователями Instagram ей приходится очень часто, но она уже давно научилась относиться к этому спокойно. К критике, которая касается ее личности, она относится ровно. Ксения Бородина отметила, что с подобными субъектами общается по собственной методике.Так, Бородина сказала, что не видит смысла общения с подобными людьми. Ксения говорит, что подобные люди позволяют делать себе громкие высказывания, хотя сами из себя ничего не представляют.На сторону Ксении Бородиной стала и Вера Брежнева, которая отметила, что люди, говорящие гадости, и сами нуждаются в добрых словах.