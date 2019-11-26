Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о своей тактике общения с хейтерами
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Ксения Бородина достаточно часто сталкивается с критикой пользователей Сети в свой адрес. Она отметила, что давно научилась никак не реагировать на выпадки хейтеров.
По словам Ксении Бородиной, ее критикуют не меньше, чем действующих участников телестройки. Такой информацией звезда поделилась во время интервью с Вячеславом Манучаровым. Она рассказала, что выяснять отношения с пользователями Instagram ей приходится очень часто, но она уже давно научилась относиться к этому спокойно. К критике, которая касается ее личности, она относится ровно. Ксения Бородина отметила, что с подобными субъектами общается по собственной методике.
Так, Бородина сказала, что не видит смысла общения с подобными людьми. Ксения говорит, что подобные люди позволяют делать себе громкие высказывания, хотя сами из себя ничего не представляют.
На сторону Ксении Бородиной стала и Вера Брежнева, которая отметила, что люди, говорящие гадости, и сами нуждаются в добрых словах.
По словам Ксении Бородиной, ее критикуют не меньше, чем действующих участников телестройки. Такой информацией звезда поделилась во время интервью с Вячеславом Манучаровым. Она рассказала, что выяснять отношения с пользователями Instagram ей приходится очень часто, но она уже давно научилась относиться к этому спокойно. К критике, которая касается ее личности, она относится ровно. Ксения Бородина отметила, что с подобными субъектами общается по собственной методике.
Так, Бородина сказала, что не видит смысла общения с подобными людьми. Ксения говорит, что подобные люди позволяют делать себе громкие высказывания, хотя сами из себя ничего не представляют.
На сторону Ксении Бородиной стала и Вера Брежнева, которая отметила, что люди, говорящие гадости, и сами нуждаются в добрых словах.