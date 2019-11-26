«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой Милявской





Бывший возлюбленный Лолиты Милявской, с которым она около года прожила в гражданском браке, называет Дмитрия Иванова «героическим» человеком и утверждает, что уважает спортсмена хотя бы за то, что ему удалось прожить с экстравагантной артисткой целых 10 лет. «Жить с Лолитой непросто, она – очень сложные человек. Я с ней год прожил и свалил, только пятки сверкали», - приводит слова Данко портал «Телепрограмма». При этом, как отмечает музыкант, он расстроился после того, как узнал о замужестве Лолиты с Ивановым, фактически признав, что на тот момент не был полностью готов к расставанию с экс-возлюбленной. Однако сейчас артист уверен, что точно не захотел бы попробовать восстановить прежние отношения.«Прошло уже столько времени, много воды утекло. Все это вспять не повернешь. Я полагаю, ей сейчас нужно с Дмитрием снова сойтись. Ведь 10 лет – это большой срок. Дмитрий уже наверное с ней как-то пообтесался, значит ей с ним будет нормально», - подытожил певец.