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Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных штанах

Надежда Бабкина удивила своих поклонников появлением на фото в кожаных штанах. Подписчики певицы в Instagram отметили изменение стиля и назвали знаменитость помолодевший.
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных штанах

На снимке, сделанном во время одного из онлайн-шоу, знаменитость запечатлена в тунике с манжетами. Дополнением для образа Надежды Бабкиной стало крупное колье. Публикации певицы с рассказами о жизни пользуются достаточно большим успехом. Новый пост получил положительные отзывы, но там же отметились и хейтеры.

Некоторые комментаторы назвали Бабкину чрезмерно развязной, а также заявили об использовании в наряде плохо сочетающихся элементов одежды. Другие назвали получившийся результат «странным». Хейтеры призвали пользователей сервиса фотоблогов выражать своё отрицательное мнение для певицы, которая старается выглядеть современно и молодо. До этого Надежда Бабкина созналась, что её возлюбленный Евгений Гор часто общается с достаточно молодыми девушками ради провоцирования у неё чувства ревности. В то же время сам исполнитель отгородил её от всех ухажеров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:11

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