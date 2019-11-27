Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных штанах

На снимке, сделанном во время одного из онлайн-шоу, знаменитость запечатлена в тунике с манжетами. Дополнением для образа Надежды Бабкиной стало крупное колье. Публикации певицы с рассказами о жизни пользуются достаточно большим успехом. Новый пост получил положительные отзывы, но там же отметились и хейтеры.Некоторые комментаторы назвали Бабкину чрезмерно развязной, а также заявили об использовании в наряде плохо сочетающихся элементов одежды. Другие назвали получившийся результат «странным». Хейтеры призвали пользователей сервиса фотоблогов выражать своё отрицательное мнение для певицы, которая старается выглядеть современно и молодо. До этого Надежда Бабкина созналась, что её возлюбленный Евгений Гор часто общается с достаточно молодыми девушками ради провоцирования у неё чувства ревности. В то же время сам исполнитель отгородил её от всех ухажеров.