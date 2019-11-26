Ведущий "Дом-2" Влад Кадони «убил» Ольгу Бузову на шоу «ППУ»

Влад Кадони ответил на целый ряд неудобных, а в некоторой степени и провокационных вопросов в программе «Поцеловать/переспать/убрать». Известно, что по главным правилам этой передачи участнику предоставляют три фото, по которым он должен определить, чтобы он сделал с каждым из людей, изображенных на снимке.Первая троица - коллеги Влада Кадони по проекту "Дом-2". Он рассказал, что постель бы разделил с Ольгой Орловой, поцеловал бы Ксению Бородину, хотя говорил он об этом с опаской, потому что знает, что у нее есть супруг. Сложнее всего ему пришлось делать выбор, который связан с Ольгой Бузовой, он с сожалением ответил, что у него нет выбора и ее придется "убрать".Немного проще ему было со второй тройкой, так как тут он якобы поступил, как патриот. Так, выяснилось, что переспал бы Кадони с Ангелой Меркель, Ксению Собчак предпочел все-таки убрать, а поцелуй отдал Ирине Хакамаде.