Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора связи





Как сообщают источники, актер Райан Рейнольдс отныне является совладельцем популярного в США мобильного оператора. Об этом сообщает пресс-служба самой компании Mint Mobile. Впрочем, о подробностях сделки стороны не распространяются. В компании отмечают лишь, что в будущем Рейнольдс поможет ей в области маркетинга и коммуникаций, а также будет принимать непосредственное участие в принятии ряда управленческих решений. По неподтвержденным данным, звезда Голливуда теперь владеет 25-процентным пакетом акций оператора.«Это довольно необычная сделка, и это причина, по которой она мне нравится. Как правило знаменитости вкладывают деньги в передовые продукты, вроде вкусного джина или средств по уходу за кожей», - приводятся в сообщении пресс-службы слова самого актера, который таким образом решил пошутить над самим собой.