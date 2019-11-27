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Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора связи

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме «Дэдпул», недавно стал владельцем американской компании, которая является виртуальным оператором мобильной связи. Покупка доли в Mint Mobile стала вторым бизнес-проектом знаменитости, ранее артист уже запустил собственный бренд джина.
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора связи

Как сообщают источники, актер Райан Рейнольдс отныне является совладельцем популярного в США мобильного оператора. Об этом сообщает пресс-служба самой компании Mint Mobile. Впрочем, о подробностях сделки стороны не распространяются. В компании отмечают лишь, что в будущем Рейнольдс поможет ей в области маркетинга и коммуникаций, а также будет принимать непосредственное участие в принятии ряда управленческих решений. По неподтвержденным данным, звезда Голливуда теперь владеет 25-процентным пакетом акций оператора.

«Это довольно необычная сделка, и это причина, по которой она мне нравится. Как правило знаменитости вкладывают деньги в передовые продукты, вроде вкусного джина или средств по уходу за кожей», - приводятся в сообщении пресс-службы слова самого актера, который таким образом решил пошутить над самим собой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:09

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