Регина Тодоренко рассказала о потере волос из-за педикулеза

Звезда популярного шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко посоревновалась с детьми разных возрастов в знании школьной программы, став гостьей передачи Иды Галич «Кто умнее». Кроме того, что знаменитая телеведущая вспомнила приятные моменты, связывавшие ее со временем, проведенным в первом учебном заведении, она также рассказала и об одном неприятном инциденте.По словам супруги Влада Топалова, за неделю до начала сентября и похода в первый класс, у нее обнаружили вшей. Из-за паразитов Регину Тодоренко впервые подстригли, а бабушка знаменитости лечила внучке педикулез с помощью керосина. При этом журналистка призналась, что, начав посещать школу, боялась близко подходить к одноклассникам, так как мама ее предупредила об опасности заразить других детей.