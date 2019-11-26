Компания MediaTek презентовала процессор Dimensity 1000 с 5G-модемом





Процессор был создан с использованием технологии 7 нм. Чип объедини 4 ядра модели Arm Cortex-A77, работающих на тактовой частоте 2,6 ГГц и такое же количество Cortex-A55, позволяющих проводить обработку данных со скоростью в 2 ГГц. Чип Dimensity 1000 получил встроенный обработчик графических данных Mali-G77 от Arm, а также оснащен модулем APU 3.0. Этот искусственный интеллект, согласно заявлению компании-производителя, отличается в 2 раза большей мощностью, чем прошлое поколение.Процессор может использоваться в качестве основы автономных архитектур с работой на частоте до 6 ГГц. Устройство получило многорежимную поддержку для всех поколений систем сотовой связи в рамках 2G-5G. Пропускная способность чипа может доходить до 4,7 Гб/с. Процессор Dimensity 1000 от MediaTek получил возможность обработки данных с датчиков камер разрешением на 80 Mpx, а также специализированные настройки для работы с блоками из нескольких фотомодулей.