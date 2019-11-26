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Евгения Огурцова вышла замуж в третий раз

Евгения Огурцова сообщает о том, что она вышла замуж в третий раз после тяжелого развода. Одной из первых экс-участницу поп-группы "Ранетки" поздравила коллега по коллективу Елена Третьякова.

Бывшая солистка музыкальной группы "Ранетки" Евгения Огурцова поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсети Instagram. Звезда рассказала, что вот уже в третий раз выходит замуж и не может выразить, насколько счастливой для неё оказался день свадьбы. Певица признается, что не смогла сдержать слезы, когда заходила в ЗАГС вместе с женихом. Её избранником стал молодой мужчина, личность которого Огурцова решила не раскрывать. Самые первые поздравления ей выразила давняя подруга и участница коллектива Елена Третьякова.

Напоминаем, что впервые актриса и исполнительница вышла замуж за Павла Аверина в 2010 году. Этот брак в скором времени распался через три года по неизвестной причине. А вот второе замужество с дизайнером Анатолием Романовым принесло множество неудач в личную жизнь Огурцовой. Их семья продержалась около четырех лет, в результате чего супруг покинул молодую жену с годовалым ребенком. Сама экс-возлюбленная Романова говорит, что уличила его в многочисленных изменах, а также сетовала на эгоистичное поведение. Сейчас она является солисткой панк-рок-группы "Рыжая", при этом имея популярный интернет-блог.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:54

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