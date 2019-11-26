«Мама на иждивении»: Жорин высказался о попытках Тарасова уменьшить алименты
Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой, бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова, высказал свое мнение касательно попыток спортсмена уменьшить сумму алиментов для дочери Ангелины, которой сейчас 10 лет, с 400 тысяч рублей до 50 тысяч. Юрист отметил, что футболист подает документы уже второй раз.
Не так давно Дмитрий Тарасов снова подал иск, чтобы суд уменьшил сумму алиментов для его старшей дочери Ангелины в 8 раз. Футболист отметил, что на данный момент у него нет работы, есть дочь и беременная жена, которых также нужно обеспечивать. По словам адвоката футболиста, он добивается новой суммы "не от хорошей жизни", ведь и готов бы продать особняк в Подмосковье, чтобы купить меньшее жилье, но его никто не покупает. В итоге Тарасов ежемесячно вносит долг по ипотеке в размере 250 тысяч рублей, а помогает ему в этом беременная супруга Анастасия Костенко, у нее стабильный заработок в Instagram.
Теперь же высказался по этому поводу Сергей Жорин. Звездный адвокат представляет в суде интересы бывшей супруги футболиста Оксаны Тарасовой. Юрист отмечает, что иск спортсмен подает уже во второй раз, хотя прежде ему отказали в его удовлетворении три инстанции. Женщина якобы предъявила доказательства, что вся сумма алиментов, и даже больше, тратится на дочь экс-избранника ежемесячно, но он считает, будто она тратит средства на себя, а не на ребенка.
По словам Жорина, при затруднительном финансовом положении Дмитрий Тарасов только недавно отдохнул в ОАЭ в пятизвездочном отеле вместе с семьей, что могут себе позволить немногие. По словам адвоката, у Тарасова есть средства на банковских счетах, он далеко не беден. Во втором иске спортсмен, по словам эксперта, написал все то же, что и раньше, только теперь указал, что у него на иждивении находится еще и мать.
Не так давно Дмитрий Тарасов снова подал иск, чтобы суд уменьшил сумму алиментов для его старшей дочери Ангелины в 8 раз. Футболист отметил, что на данный момент у него нет работы, есть дочь и беременная жена, которых также нужно обеспечивать. По словам адвоката футболиста, он добивается новой суммы "не от хорошей жизни", ведь и готов бы продать особняк в Подмосковье, чтобы купить меньшее жилье, но его никто не покупает. В итоге Тарасов ежемесячно вносит долг по ипотеке в размере 250 тысяч рублей, а помогает ему в этом беременная супруга Анастасия Костенко, у нее стабильный заработок в Instagram.
Теперь же высказался по этому поводу Сергей Жорин. Звездный адвокат представляет в суде интересы бывшей супруги футболиста Оксаны Тарасовой. Юрист отмечает, что иск спортсмен подает уже во второй раз, хотя прежде ему отказали в его удовлетворении три инстанции. Женщина якобы предъявила доказательства, что вся сумма алиментов, и даже больше, тратится на дочь экс-избранника ежемесячно, но он считает, будто она тратит средства на себя, а не на ребенка.
По словам Жорина, при затруднительном финансовом положении Дмитрий Тарасов только недавно отдохнул в ОАЭ в пятизвездочном отеле вместе с семьей, что могут себе позволить немногие. По словам адвоката, у Тарасова есть средства на банковских счетах, он далеко не беден. Во втором иске спортсмен, по словам эксперта, написал все то же, что и раньше, только теперь указал, что у него на иждивении находится еще и мать.