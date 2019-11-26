«Мама на иждивении»: Жорин высказался о попытках Тарасова уменьшить алименты





Не так давно Дмитрий Тарасов снова подал иск, чтобы суд уменьшил сумму алиментов для его старшей дочери Ангелины в 8 раз. Футболист отметил, что на данный момент у него нет работы, есть дочь и беременная жена, которых также нужно обеспечивать. По словам адвоката футболиста, он добивается новой суммы "не от хорошей жизни", ведь и готов бы продать особняк в Подмосковье, чтобы купить меньшее жилье, но его никто не покупает. В итоге Тарасов ежемесячно вносит долг по ипотеке в размере 250 тысяч рублей, а помогает ему в этом беременная супруга Анастасия Костенко, у нее стабильный заработок в Instagram.Теперь же высказался по этому поводу Сергей Жорин. Звездный адвокат представляет в суде интересы бывшей супруги футболиста Оксаны Тарасовой. Юрист отмечает, что иск спортсмен подает уже во второй раз, хотя прежде ему отказали в его удовлетворении три инстанции. Женщина якобы предъявила доказательства, что вся сумма алиментов, и даже больше, тратится на дочь экс-избранника ежемесячно, но он считает, будто она тратит средства на себя, а не на ребенка.По словам Жорина, при затруднительном финансовом положении Дмитрий Тарасов только недавно отдохнул в ОАЭ в пятизвездочном отеле вместе с семьей, что могут себе позволить немногие. По словам адвоката, у Тарасова есть средства на банковских счетах, он далеко не беден. Во втором иске спортсмен, по словам эксперта, написал все то же, что и раньше, только теперь указал, что у него на иждивении находится еще и мать.