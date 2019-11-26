Ученые назвали продукт, полезный для мужского здоровья





В результате проведенных исследований и экспериментов было установлено, что употребление томатов является чрезвычайно полезным для здоровья мужского организма. Так, в этом продукте содержится большое количество вещества под названием ликопин, которое способствует увеличению количества сперматозоидов, которые продуцирует мужская репродуктивная система. К слову, точно такое же вещество содержится в составе гуавы и арбузов.Впрочем, подчеркивают специалисты, в качестве добровольце в проведенных ими исследованиях выступили молодые мужчины в возрасте не более 30 лет. Но даже в их случае был зафиксирован резкий прирост численности сперматозоидов – порядка 40% к объему, зарегистрированному учеными до начала эксперимента.