Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и России





Основным и наиболее влияющим на рынок различием между тем, по какому принципу организовывается предрождественская распродажа в Америке и «черная пятница» в России, это абсолютно разные цели, преследуемые продавцами. Если в США магазины пытаются в скидочные дни избавиться от вышедшей из моды одежды, уцененного товара или просто залежей на складах, то отечественные торговцы устраивают своеобразный «праздник», чтобы стимулировать покупательский спрос. При этом в ход идут разные способы: начиная от искусственного подъема цен за несколько недель до «черной пятницы», чтобы потом сыграть на так называемых скидках, до отсутствия каких-либо изменений в стоимости продукции.Маркетолог Антон Вуйма также отметил, что подобная ноябрьская распродажа ничем не отличается от дня святого Валентина по своему «торговому» смыслу – это все тот же стимулятор спроса на подарки. Поэтому, если есть желание приобрести что-то действительно дешевле, стоит обратиться на оптовый склад, так как в этом случае шанс сделать выгодную покупку намного выше.Однако данное утверждение, по словам эксперта, относится только к непродовольственным товарам. В случае же с продуктами питания работает совсем иная схема. В «черную пятницу» заказчики требуют у поставщиков поставлять продукцию дешевле, даже если им это становится финансово невыгодно или даже в ущерб доходу, в противном же случае с ними грозятся прекратить сотрудничество.