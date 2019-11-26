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Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и России

Маркетолог рассказал о принципах, на которых основан «день больших распродаж», который давно практикуется за рубежом и лишь недавно – в России. По словам эксперта, различия между «черной пятницей» в США и на отечественно рынке более чем разительные.
Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и России

Основным и наиболее влияющим на рынок различием между тем, по какому принципу организовывается предрождественская распродажа в Америке и «черная пятница» в России, это абсолютно разные цели, преследуемые продавцами. Если в США магазины пытаются в скидочные дни избавиться от вышедшей из моды одежды, уцененного товара или просто залежей на складах, то отечественные торговцы устраивают своеобразный «праздник», чтобы стимулировать покупательский спрос. При этом в ход идут разные способы: начиная от искусственного подъема цен за несколько недель до «черной пятницы», чтобы потом сыграть на так называемых скидках, до отсутствия каких-либо изменений в стоимости продукции.

Маркетолог Антон Вуйма также отметил, что подобная ноябрьская распродажа ничем не отличается от дня святого Валентина по своему «торговому» смыслу – это все тот же стимулятор спроса на подарки. Поэтому, если есть желание приобрести что-то действительно дешевле, стоит обратиться на оптовый склад, так как в этом случае шанс сделать выгодную покупку намного выше.

Однако данное утверждение, по словам эксперта, относится только к непродовольственным товарам. В случае же с продуктами питания работает совсем иная схема. В «черную пятницу» заказчики требуют у поставщиков поставлять продукцию дешевле, даже если им это становится финансово невыгодно или даже в ущерб доходу, в противном же случае с ними грозятся прекратить сотрудничество.

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Общество / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:33

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