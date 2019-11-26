Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол борется за квартиру покойного певца





Бывший участник поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев мог бы отпраздновать 50-летие 18 ноября, если бы не скоропостижная кончина в 2017 году. Причиной смерти медики назвали цирроз печени, развившийся на фоне хронического алкоголизма. Хотя его память уважают преданные фанаты, родственники певца вот уже более двух лет не могут поделить наследство. Основная проблема касается прав на квартиру, которую незаконно занимает гражданская супруга покойного Александра Куцевол.В то же время завещание говорит о передаче жилплощади во владение лучшему другу звезды, актеру Роману Радову. Вдова отказывается отдавать недвижимость даже после того, как её предложили взамен квартиру поменьше. Яковлев также оставил племяннице Татьяне несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин известных художников. А вот возлюбленную в документе не упомянул. В конечном итоге правоохранительные органы выселили Куцевол и поменяли замки на дверях. Супруга Кирилла Андреева утверждает, что гражданская жена Яковлева также портит память о покойной звезде, принося на его могилу сигареты и виски.