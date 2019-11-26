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В России к «Чёрной пятнице» действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox One

В России к «Чёрной пятнице» введут скидки на Xbox One. Купить консоль от американского производителя можно будет со скидкой до 9000 рублей.
В России к «Чёрной пятнице» действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox One

Для версии S All-Digital, лишенной дисковода, ценник составит 12,69 тысячи рублей. Российское представительство Xbox рассказало о подготовке к проведению крупной распродажи, приуроченной к «Чёрной пятнице». Во время акционного периода допускается покупка со скидкой стандартной версии консоли, подписки Game Pass Ultimate, разного рода игр, беспроводных геймпадов и прочих аксессуаров.

Вплоть до 2 декабря ряд ритейлерских сетей предложит скидки в размере до 9 тысяч рублей на пакеты комплексной покупки Xbox One и сопроводительных товаров. Для подписки на 3 месяца предоставят скидку в размере 40%. На протяжении следующих 2-х недель аксессуары можно купить с выгодой в 30%. Детальный список доступных предложений можно оценить на официальной странице акции от Xbox.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:19

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