Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз





Как рассказал «ТВЦ» сам Алдонин, Ольга Алдонина вместе с малышкой уже выписаны из роддома, роженица чувствует себя хорошо. «Знают уже все родные и близкие. Я прессе об этом рассказывать не планировал. Сейчас только сам вернулся домой, мы только-только выписались, поэтому у меня нет времени на разговоры. Большое спасибо за поздравления», - приводит телеканал слова спортсмена.Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера. Спустя всего 5 лет Алдонин и Началова развелись. А в 2014 году спортсмен женился на Ольге Алдониной, в браке с которой уже воспитывает сына Артема, не забывая при этом о дочери Вере, которая в этом году потеряла мать. Напомним, Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте текущего года.