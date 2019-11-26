Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Супруга известного футболиста Евгения Алдонина, который ранее был женат на популярной певице Юлии Началовой, родила своему избраннику второго ребенка. Роды прошли в минувшую субботу, родившуюся девочку родители решили назвать Анжеликой.
Как рассказал «ТВЦ» сам Алдонин, Ольга Алдонина вместе с малышкой уже выписаны из роддома, роженица чувствует себя хорошо. «Знают уже все родные и близкие. Я прессе об этом рассказывать не планировал. Сейчас только сам вернулся домой, мы только-только выписались, поэтому у меня нет времени на разговоры. Большое спасибо за поздравления», - приводит телеканал слова спортсмена.
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера. Спустя всего 5 лет Алдонин и Началова развелись. А в 2014 году спортсмен женился на Ольге Алдониной, в браке с которой уже воспитывает сына Артема, не забывая при этом о дочери Вере, которая в этом году потеряла мать. Напомним, Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте текущего года.
Как рассказал «ТВЦ» сам Алдонин, Ольга Алдонина вместе с малышкой уже выписаны из роддома, роженица чувствует себя хорошо. «Знают уже все родные и близкие. Я прессе об этом рассказывать не планировал. Сейчас только сам вернулся домой, мы только-только выписались, поэтому у меня нет времени на разговоры. Большое спасибо за поздравления», - приводит телеканал слова спортсмена.
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера. Спустя всего 5 лет Алдонин и Началова развелись. А в 2014 году спортсмен женился на Ольге Алдониной, в браке с которой уже воспитывает сына Артема, не забывая при этом о дочери Вере, которая в этом году потеряла мать. Напомним, Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте текущего года.